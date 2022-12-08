Apara Ekonomi Dünya Bankası, Gambiya için 20 milyon dolarlık hibeyi onayladı
Giriş Tarihi: 8.12.2022 15:08

Dünya Bankası, Gambiya için 20 milyon dolarlık hibeyi onayladı

Dünya Bankası, Gambiya için 20 milyon dolarlık hibeyi onayladı

Dünya Bankası, Gambiya`nın finansman açığının kapatılmasına yardımcı olmak için 20 milyon dolarlık hibe paketini onayladı.

Dünya Bankası Gambiya Ekonomisti Wilfried Kouame yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Gambiya'da ekonomik faaliyetlerinin yavaşlamasına neden olduğuna ve bunun ülkenin ekonomik büyümesini etkilediğine dikkati çekti.

Kouame, Dünya Bankasının, Gambiya'nın ekonomisinin gelişmesi için 20 milyon dolarlık hibe paketini onayladığını belirterek, "Hibe paketi, ülkenin döviz rezervlerini artıracak, temel ürünlerin yükselen fiyatlarının en savunmasız kişiler üzerindeki etkisini hafifletecek. Ayrıca hükümetin reform programının yolunda kalmasını sağlayacak, ülkenin ekonomik direncini ve toparlanmasını iyileştirme çabalarını destekleyecek." dedi.

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Dünya Bankası, Gambiya için 20 milyon dolarlık hibeyi onayladı
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