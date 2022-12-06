Fitch Ratings küresel ekonomi için 2023 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti

Eylül ayında yayınladığı Global Ekonomik Görünüm raporunda küresel ekonomi için 2023 büyüme tahminini yüzde 1,7'ye indirmiş olan Fitch, dün yayınladığı raporda bu tahmini yüzde 1,4 olarak revize etti. Fitch, ABD ekonomisi için 2023 büyüme beklentisini de para politikası sıkılaştırma hızının arttığına işaret ederek yüzde 0,5'ten 0,2'ye çekti.

Çin için de 2023 GSYH büyüme tahminini yüzde 4,5'ten 4,1'e indiren Fitch, 2022 büyüme beklentisini de yüzde 2,8 seviyesinde sürdürdü.

Avrupa gaz krizinin bir miktar hafiflediğini, ancak ECB'nin faiz artırımlarının talep üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini öngören Fitch, Euro Bölgesi için 2023 yılı büyüme tahminini yüzde -0,1'den yüzde 0,2'ye çıkardı.

Fitch raporunda Fed, ECB ve BoE faiz oranları için tepe noktası tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Fed ve ECB için faiz oranı tepe noktası tahminlerini 100'er puan artırarak sırasıyla yüzde 5, yüzde 3 olarak ortaya koyan Fitch, BoE için faizde tepe noktası beklentisini 150 baz puan yükselterek yüzde 4,75'e çıkardı. Politika faiz oranlarında 2024&'e kadar indirim beklemediğini de vurguladı.