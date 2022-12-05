İngiltere’de hizmet sektörü kasımda daralmaya devam etti

S&P Global/CIPS verilerine göre, ülkede hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay 48,8 ile ekimdeki seviyesini korudu.

Öncü veri olarak kabul edilen PMI verisinde, 50 seviyesinin üstü "büyüme", bu seviyenin altı ise "daralma" olarak yorumlanıyor.

İngiltere'de ekonominin yaklaşık yüzde 80'ini temsil eden hizmet sektöründe son 2 aydır daralma yaşanırken, Ocak 2021'den bu yana en düşük seviye de kaydedilmiş oldu.

"SALGININ ZİRVE YAPTIĞI DÖNEM HARİÇ BU İNGİLİZ EKONOMİSİNİN KARŞILAŞTIĞI EN ZORLU DÖNEM"

S&P Global Başekonomisti Chris Wiliamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Hükümetin ekonomi politikalarını değiştirmesi finansal piyasalardaki oynaklığı azalttı. Fakat eylül ayındaki mini bütçe düzenlemelerinin yarattığı ekonomik resim değişmedi." ifadelerini kullandı.

Williamson, İngiliz ekonomisinin çeyreklik bazda yaklaşık yüzde 0,4 daraldığını belirterek, "Salgının zirve yaptığı dönem hariç bu İngiliz ekonomisinin karşılaştığı en zorlu dönem." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, İngiltere'de imalat sanayi PMI, kasımda 46,4 seviyesine yükselmişti.

İngiliz ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 daralırken, İngiltere Merkez Bankası ülkenin resesyona girdiğini duyurmuştu.

İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık bazda yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.