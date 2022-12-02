ECB Başkanı Lagarde: Faiz artırımları sanayi üretimini etkiliyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Fed'in para politikasını sıkılaştırmakta olmasının ABD'de olduğu gibi Euro Bölgesi'nde de sanayi üretimini etkilemekte olduğunu söyledi.

ASEAN+3 merkez bankacılar konferansında konuşan Lagarde, küresel ekonomiyi vuran bir dizi şokun ardından kısa vadeli görünümün belirsiz olduğunu ve bu şokların arz ve talep üzerindeki etkilerini orta vadede görmeye devam edeceklerini de belirtti.

Konuşmasında sürdürülebilir büyüme için para ve maliye politikalarının uyum içinde hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Lagarde, talebi teşvik eden maliye politikalarının merkez bankalarının para politikalarını normalde olması gerekenden daha fazla sıkılaştırmaya zorlayabileceği uyarısında da bulundu.