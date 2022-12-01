Yabancılar 24,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Kasım haftasında net 24,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 2,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 100 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Kasım itibarıyla 23 milyar 650,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 25 Kasım'da 25 milyar 717,3 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 187,5 milyon dolardan 1 milyar 215,7 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları ise 106 milyon dolardan 105,8 milyon dolara geriledi.