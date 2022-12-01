İngiltere’de su faturası krizi

Ofwat tarafından yapılan açıklamaya göre, Savanta tarafından 2328 abonenin katılımı ile 4-13 Ekim tarihleri arasında yapılan anket su faturalarını ödeyemeyen abone oranının Mayıs ayındaki yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıktığını gösterdi.

Ofwat'ın yaptırdığı anket, enerji faturalarının tüketicilerin en büyük endişesi olmaya devam ettiğini de ortaya koydu. Enerji faturalarını ödemekte zorlandıklarını ifade edenlerin oranı Mayıs ayındaki yüzde 29'den yüzde 37'ye çıktı.

Elektrik faturalarını ödemekte zorlananların oranı da yüzde 27'den yüzde 35'e yükseldi.