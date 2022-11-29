St Louis Fed Başkanı Bullard: Fed’in faiz artırımları konusunda hala gidecek yolu var

St Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun yüzde 2 hedefine geri getirilmesi için faiz artırımlarının biraz daha artırılmasına, gelecek yıl ve 2024'e girerken o seviyelerde tutulmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

MarketWatch'a konuşan Bullard, "Para politikasında sınırlayıcı bir seviyeye ulaşmak için hala yapılacak işimiz var" ifadelerini kullanırken, faiz oranının enflasyonu düşürmek için "yeterince sınırlayıcı" olabilmesi için yüzde 5,0-5,25 aralığına yükselmesi gerektiğini vurguladı.

"ENFLASYONU, ÇOK DAHA KISA ZAMANDA KONTROL ALTINDA ALMAK İSTİYORUZ"

Faizin yeterince yüksek seviyeye ulaştıktan sonra 2023'ün tamamında ve 2024'e girerken bu seviyede kalması gerektiğini savunan Bullard, "Enflasyonu 1970'lerde yapılandan çok daha kısa zamanda kontrol altında almak istiyoruz" dedi.