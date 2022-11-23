10 soruda borsada işleme açılan "Altın Sertifikaları"

Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Darphane Altın Sertifikaları'yla yatırımcılara borsada altın alım-satım imkanı tanınıyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Darphane Altın Sertifikaları'nı halka arz etti.

Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda işlem görmeye başlayan Darphane Altın Sertifikaları ile "yastık altı" yatırımların ekonomiye kazandırılması amaçlanırken, söz konusu ürünün önemli avantajları da bulunuyor.

Borsada ALTIN.S1 koduyla işlem gören Darphane Altın Sertifikaları'nda alım-satım arasındaki farkların düşük olması, düşük komisyonla alınıp satılabilmesi, çalınma riskinin olmaması ve bu varlıktaki kazançlardan stopaj vergisinin alınmayacak olması başlıca avantajlar olarak öne çıkıyor.

Söz konusu varlık 0,995 saflığında altına dayalı olurken, her bir sertifika 0,01 gram altına denk geliyor.

Altın sertifikaları için 5 ton altın karşılığında 500 milyon adet sertifika satışa sunulurken, nakdi dönüşüm borsada satış şeklinde gerçekleştiriliyor.

Darphane Altın Sertifikaları'na ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:

SORU 1: DARPHANE ALTIN SERTİFİKASI NEDİR?

Her biri 0,01 gram altını temsil edecek şekilde vadesiz olarak ihraç edilen 0,995 saflıkta sahibine Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan izahname kapsamında fiziki altına dönüşüm imkanı sağlayan sertifikadır.

SORU 2: DARPHANE ALTIN SERTİFİKALARINI NASIL ALABİLİRİM, NASIL SATABİLİRİM?

Darphane Sertifikaları Borsa İstanbul'da ALTIN.S1 koduyla alınıp satılabilir. Yatırımcılar pay piyasasında işlem yapmaya yetkili herhangi bir aracı kurumdaki yatırım hesaplarından alım satım yapabilir.

SORU 3: DARPHANE ALTIN SERTİFİKALARI'NDAN EN AZ KAÇ TANE, EN ÇOK KAÇ TANE ALABİLİRİM?

Sertifikalarda verilebilecek en küçük emir adedi 1 sertifika, tek seferde verilebilecek en büyük emir ise 1 milyon liraya tekabül eden emir büyüklüğüdür.

SORU 4: DARPHANE SERTİFİKALARI ALIM SATIMINDA MASRAFIM OLACAK MI?

Darphane Altın Sertifikaları'nın alım-satımı, transferi, fiziki dönüşümü ile ilgili yatırımcılar aracı kurumlara komisyon ödemek durumunda kalabilir.

- SORU 5: DARPHANE ALTIN SERTİFİKALARINI FİZİKİ ALTINA DÖNÜŞTÜREBİLİR MİYİM?

Darphane Sertifikaları sertifikaların ilk ihraç tarihinden 4 ay sonra yani 21 Mart 2023'ten itibaren fiziki altına dönüştürülebilecektir.

SORU 6: DARPHANE ALTIN SERTİFİKALARI'NDA FİZİKİ ALTINA DÖNÜŞTÜRME ALT VE ÜST SINIRI NEDİR?

Her yatırımcı için fiziki dönüşüm tutarı minimum 50 gr ve 50 gram üzeri için 10 gramın katları olacak şekilde yapılacaktır. Azami fiziki dönüşüm miktarı günlük 1000 gramdır.

SORU 7: DARPHANE ALTIN SERTİFİKALARI'NI NASIL FİZİKİ ALTINA DÖNÜŞTÜREBİLİRİM?

Darphane Altın Sertifikaları'nın fiziki altına dönüştürülmesi için 21 Mart 2023'ten itibaren yatırımcının yatırım hesabının bulunduğu aracı kuruma, fiziki altını Darphane merkezine giderek ya da adresine gönderilmesini istediği bilgisini belirterek fiziki altına dönüşüm talebi vermesi yeterlidir.

SORU 8: DARPHANE ALTIN SERTİFİKALARI'NI NE ZAMAN TESLİM ALABİLİRİM, BU HİZMET İÇİN MASRAFIM OLACAK MI?

Fiziki dönüşüm talebinin Darphaneye iletilmesini takip eden dördüncü iş günü yatırımcı fiziki altını teslim alabilecektir. Yatırımcı ikamet adresine gönderilmesini talep ettiği takdirde, talebi takip eden dördüncü iş gününde fiziki altın taşıma firmasına verilecek, taşıma maliyetleri yatırımcıya ait olacaktır. Fiziki altın talebinde bulunulmasının ardından 10 iş günü içerisinde altınlar alınmazsa yatırımcılardan 50-500 gram için her gün 50 lira, 500 gram üzeri için her gün 75 lira saklama masrafı tahsil edilecektir.

SORU 9: DARPHANE ALTIN SERTİFİKALARI'NDAN ELDE ETTİĞİM KAZANÇTAN VERGİ ÖDEYECEK MİYİM?

Darphane Altın Sertifikaları'ndan elde edilecek kazançlara uygulanacak olan stopaj oranı yüzde 0'dır. Bu varlıktan elde edilen gelirlerden vergi alınmayacaktır.

SORU 10: DARPHANE ALTIN SERTİFİKALARI'NI EN ERKEN NE ZAMAN SATABİLİRİM?

Darphane Altın Sertifikaları alım gerçekleştirildikten hemen sonra satılabilir.