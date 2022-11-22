Nomura’dan 3 Avrupa ülkesi için kur riski uyarısı

Nomura Holdings analistlerine göre Çekya, Romanya ve Macaristan 2023 yılında kur krizi riskiyle karşı karşıya kalacak.

Nomura'ya göre mali riskler ve dış tehditlerdeki artışla gelecek sene 3 ülkenin para birimi kur krizi riskiyle karşı karşıya kalacak.

Nomura'nın bu uyarısı, 32 gelişen piyasa ülkesinde kur krizlerini saptamak üzere kurulu bir model olan ve kısa vadeli reel faizler, mali ve cari denge gibi göstergeleri temel alan Damocles endeksine dayanıyor.

Rob Subbaraman öncülüğündeki analistler Macar forintinin bu sene en kötü performansı kaydeden gelişen ülke para birimi olduğuna dikkat çekerek Romanya ve Çekya para birimlerinin de bu sene dolar karşısında yüzde 8'den fazla değer kaybettiğini hatırlattı.

20 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Gelişen ülke para birimlerinde kırılganlığın 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirten analistler risklerin geniş çaplı hale geldiğini ifade etti.

Analistler ayrıca Mısır, Sri Lanka , Türkiye ve Pakistan'ın da kur krizi deneyimi yaşadığını dile getirdi