Apara Ekonomi IEA Başkanı Birol: 100 dolar/varil seviyesinde petrol fiyatı ekonomi için gerçek risk
Giriş Tarihi: 10.11.2022 09:32

IEA Başkanı Birol: 100 dolar/varil seviyesinde petrol fiyatı ekonomi için gerçek risk

IEA Başkanı Birol: 100 dolar/varil seviyesinde petrol fiyatı ekonomi için gerçek risk

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, OPEC`in petrol üretimini kısmasının ardından 100 dolar/varil petrol fiyatının ekonomi için risk olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, 100 dolar/varil civarında bir petrol fiyatının küresel ekonomi için gerçek bir risk olduğunu söyledi.

Birol ayrıca, OPEC+'nın 5 Ekim toplantısında Kasım ayında üretimi kısma kararı almasının kendisini şaşırttığını da belirtti.

Petrol üreticisi ülkelerin geçmişte aldıkları kararların piyasayı yatıştırmaya yönelik olduğunu hatırlatan Birol, "5 Ekim kararı ise enflasyon üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı yaratabilir ve küresel ekonomiyi zayıflatabilir" dedi.

Birol, COP27 zirvesine katılan kalkınmakta olan ülkelerin yüksek petrol fiyatlarını enflasyonun bir yönlendiricisi olarak işaret ettiklerini de vurguladı.

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IEA Başkanı Birol: 100 dolar/varil seviyesinde petrol fiyatı ekonomi için gerçek risk
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