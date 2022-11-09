Arz güvenliğini tehlikeye sokmayacak doğal gaz fiyat sınırı imkansız!

AB Komisyonu, dün gerçekleştirilen seminerde 27 üye ülkenin temsilcilerine, üye ülkelerin talep ettiği gibi uzun vadeli kontratları etkilemeyecek veya arz güvenliğini tehlikeye sokmayacak bir doğal gaz fiyat sınırı belirlemenin imkansız olduğunu söyledi.

"CUMA GÜNÜ TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLECEK"

Seminerde yer alan bir diplomat yaptığı açıklamada, "Komisyon, üye ülkelerin ortaya koydukları kriterleri karşılayacak bir doğal gaz fiyat sınırının imkansız olduğunu söyledi" dedi. Diplomat, AB üyesi 27 ülkenin Brüksel'deki daimi temsilcilerinin konuyu Cuma günü yapacakları toplantıda değerlendireceklerini vurguladı.

Reuters'in gördüğü ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderilen 7 Kasım tarihli bir mektupta ise doğal gaz fiyat sınırı isteyen üye ülkelerin Almanya'nın ve AB Komisyonu'nun itirazlarından üzüntü duydukları vurgulandı. Michel, üye ülkelerin AB Komisyonu'nun gerekli yasal önerilerini "mümkün olan en kısa zamanda" ortaya koymasını istedi.

Fransa, İspanya ve Belçika gibi ülkeler AB'nin doğal gazda fiyat sınırı uygulamasını istiyorlar.