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Giriş Tarihi: 8.11.2022 09:39 Son Güncelleme: 8.11.2022 09:40

İngiltere artan maliyetler karşısında Noel harcamalarını kısacak

İngiltere artan maliyetler karşısında Noel harcamalarını kısacak

İngiltere`de alışverişin en canlı olduğu Noel dönemi için bu yıl görünüm çok karamsar. Artan yaşam maliyetleri hane halklarını Noel kutlamak için daha az harcamaya yönlendirmiş durumda.

Barclaycard tarafından 21-24 Ekim tarihleri arasında yapılan ankete katılanların yüzde 48'i Noel için daha az harcama yapmayı planladıklarını bildirdiler. Hediyeler için daha az harcayacaklarını ifade edenlerin oranı yüzde 59 olurken, sosyalleşmek için harcamalarını kısacaklarını belirtenlerin oranı yüzde 42 oldu.

Britanya Perakende Konsorsiyumu verilerine göre de Ekim ayında büyük mağazalarda harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 1,6 arttı. Eylül ayında büyük mağazalarda yapılan harcamalar yüzde 2,2 yükseliş göstermişti.

BRC verileri karşılaştırılabilir mağazalarda ve satış alanı değişimlerine göre ayarlanarak değerlendirildiğinde, Ekim ayında harcamalarda büyüme Eylül ayındaki yüzde 1,8'den yüzde 1,2'ye indi.

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İngiltere artan maliyetler karşısında Noel harcamalarını kısacak
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