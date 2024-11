Betonarme Konutta Fiyat Artışına Çelik Ev Freni

Son yıllarda konut fiyatlarındaki beklenmedik artışlar ev sahibi olmayı güçleştiriyor. Sürekli artan demir ve beton fiyatları özellikle betonarme konut fiyatlarındaki yükselişi körüklüyor. Bir de buna usta bulunmaması sorunları eklenince işçilik giderleri malzeme artışlarının da önüne geçiyor. Hal böyle olunca betonarme ev sahibi olmayı arzu eden geniş kitleler bu hayallerini ertelemek zorunda kalıyor. Çok sayıda vatandaşı umutlandıran haber prefabrik yapı sektöründen geldi. Karmod Prefabrik Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya güvenli çelik evlerin konut fiyatlarındaki durmak bilmeyen yükselişe fren olacağını vurguladı.

Konut fiyatlarındaki aşırı yükselişin sadece yapı malzeme fiyatlarıyla bağlantılı olmadığına dikkat çeken Mehmet Çankaya şu açıklamalarda bulundu: "Betonarme konut fiyatlarındaki beklenmedik fiyat artışlarını sadece malzeme fiyatlarındaki yükselişle açıklamak isabetli bir değerlendirme değil. Şunu da ifade etmeliyiz ki son yıllarda inşaat ustalığı ve işçilik fiyatları da katlanarak arttı. Konut üretim ve inşa süreçlerindeki işçilik maliyet artışları konut fiyatlarındaki yükselişi tetikliyor. İşçilikleri azaltan yenilikçi çelik evlerimizle konut fiyatlarını dengeleyerek artışa fren oluyoruz."

İşçilikleri Azaltan Yenilikçi Sistem Müstakil Çelik Evlerde

Çelik evlerin yenilikçi yapı modeliyle üretim ve kurulumda işçilikleri minimize ettiğine dikkat çeken Mehmet Çankaya bu konuda şunları kaydetti: "Prefabrik çelik ev fiyatlarının düşük olmasının nedenleri bize sıklıkla soruluyor. Bunun nedeni son derece basit prefabrik yapı sektörü olarak yeni nesil teknolojileri kullanarak üretim yapıyoruz. Yeni makinelerde projeye göre tam boy malzemeler kullanıyoruz. Üretim aşamasında çelik başta olmak üzere malzeme israfını önlüyoruz. Çelik ev taşıyıcı direklerden duvar karkaslarına, çatı makaslarına kadar her üretim makine sisteminde gerçekleştiriliyor. Bu aşamada malzemeyi kenara alma ve istifleme dışında işçilik gerektirmiyor. Kapı pencereden boya malzemelerine kadar her detay fabrikada hazırlanıyor. Üretimden çıkan ev paketlendikten sonra araca yüklenerek kurulum sahasına sevk ediliyor. Sahada ekstra üretim gerektirmeden profesyonel montaj ekiplerimizle oturuma hazır kurulum yapıyoruz."

Çok Sayıda Usta Arayıp Organize Etme Derdine Son

Çelik ev saha kurulumunun firma profesyonel ekiplerince gerçekleştirildiğinden bahseden Mehmet Çankaya bunun avantajlarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Klasik konut üretiminden farklı olarak çelik evler sahada firma profesyonellerimizce kurulum yapılıyor. Bunun usta arama ve yüksek bedeller ödemek durumunda kalma sorunlarına son verdiğini vurgulayalım. Klasik konut inşa ederken demirci, kalıpçı, duvarcı, sıvacı, elektrikçi, su tesisatçı, yalıtımcı, çatıcı gibi çok sayıda ustaya ihtiyaç duyarsınız. Bu durum her bir ustaya devasa işçilik maliyetleri ödemenizi gerektirir. Bir diğer önemli problem de bu ustaların çoğunu aynı zamanda bir araya getirmek durumunda kalmanızdır. Oysa çelik ev kurulumu alanında uzman firma profesyonel ekibince yapılır. Aynı ekip duvardan çatıya, kapıdan pencereye, elektrikten su tesisatına kadar her uygulamayı yapar. Üstelik bunları günler içerisinde tamamlar. Hızlı kurulumun en önemli nedeni prefabrik ev üretimi sahaya bırakılmaz. Fabrikada her detay üretilerek sevk edilir. Uzman ekip evin tamamen kurulumuna odaklanır ve bu süreç son derece hızlı gerçekleşir. Çelik ev tercihiyle size usta sorunlarıyla uğraşmadan oldukça ekonomik ve güvenli bir evde yaşama mutluluğu düşer."

Yüksek Yapı Güvenliğiyle Çelik Villa ve Evlere Güven Duyuluyor

Ülkemizin gündemine daha çok yaşanan üzücü depremler sonrası giren çelik evler ABD başta olmak üzere Almanya, Fransa, Finlandiya, İsviçre gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde çok yaygın kullanıma sahip. Uzmanların deprem gerçeğine karşı güvenli konut modeli olarak açıkladığı çelik ev modeline ilgi son yıllarda artıyor. Özellikle lüks konut ve müstakil konut tercihinde çelik ev öne çıkan ev modelini oluşturuyor. Hatırlanacağı üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş depremi sonrası yeni inşa edilecek 100 bin köy evinin çelik ev modeliyle inşa edileceğini vurgulamıştı. Çelik evin temel malzemesi çelik metaller kırılgan olmayan esnek özelliğe sahiptir. Deprem esnasında kuvvete göre esneyerek hareket eder ve ayakta kalır. İçerisinde yaşayan ailelere güvenli konut ortamı hazırlayarak güven verir.

Tüm Daire Tiplerinde Müstakil Çelik Ev Tasarlanıp Üretilebiliyor

Çelik evlerle ilgili merak edilen bir diğer konu da daire tipleri. Şunu en başta vurgulayalım ki çelik ev modeli ile diğer konut modellerindeki tüm daire tiplerinde üretim yapılabiliyor. 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 ve daha fazla daire tipinde çelik ev yaptırmanız seçiminize özel. Modeller arasında minimal yaşam arzusuna özel 1+1 veya 1+0 daire tipindeki tasarımlar da yer alıyor.

Modern mimari konseptlerin konut dışına yenilikler olarak yansıdığı çelik evlerin iç ferahlığı da ayrı bir beğeni konusu. Çelik evlerin taşıyıcı sisteminde kullanılan çelik metaller duvar blokları arasında gizlenerek yer kaplamadan görev yapar. Kolon ve kiriş gibi geniş taşıyıcı sistemlere ihtiyaç duyulmayan çelik evlerin iç mekan sunumu oldukça geniştir. Bu nedenle çelik evlerde net ve brüt ölçü farkı yok denecek kadar azdır. Geniş ve iç rahatlatıcı ferahlıktaki iç mekanlarıyla çelik evde yaşamak insan ruhuna iyi gelir.

Aynı Gün Kullanıma Müstakil Hazır Ev

Prefabrik yapı sektöründe günler içerisinde hazır olan çelik evlerin yanı sıra aynı gün oturuma sunulabilen konut modelleri de yer almaktadır. Konteyner evler tamamen fabrikada üretilerek sevk edilir. Türkiye'nin her yerine sevk edilerek belirlenen yerine konulduğunda oturuma hazır hale gelir. Güvenli konut modeliyle daha fazla ekonomiyi arayanlar konteyner evleri tercih edebilirler.

Bu Bir İlandır.