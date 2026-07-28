    Video Paranın Yönü Trump "Saldırlar Durdu" Dedi, Petrol Geri Çekildi! Altın Fiyatlarında Yükseliş Hızlanacak Mı?

    Trump "Saldırlar Durdu" Dedi, Petrol Geri Çekildi! Altın Fiyatlarında Yükseliş Hızlanacak Mı?

    Giriş Tarihi: 28.07.2026 10:58

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