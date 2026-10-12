    Video Paranın Yönü Fon Tasfiyesi İçin Kanun Teklifi TBMM'de | Paranın Yönü | A Para

    Fon Tasfiyesi İçin Kanun Teklifi TBMM'de | Paranın Yönü | A Para

    Giriş Tarihi: 12.10.2026 16:58

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