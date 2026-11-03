Casper NevoPro P40 ENERGY STAR Testinde Ne Kadar Enerji Tüketti?

Casper NevoPro P40'ın 11,08 kWh değeri, ENERGY STAR yönteminin yıllık tipik enerji tüketimi hesabıdır. Raporda bu gösterge ETEC adıyla geçer. Farklı güç durumlarında ölçülen değerler, yöntemin kullanım varsayımları içinde bir araya getirilir. Böylece tek bir çalışma anı yerine ortak bir değerlendirme ölçütü oluşur. Kurumsal kullanıcı, cihazın enerji tarafını aynı yöntem çerçevesinde ele alabilir.

İlgili konfigürasyon için raporda belirlenen üst değer 15,52 kWh'dir. NevoPro P40'ın hesaplanan sonucu bu kriterin altındadır. Bu nedenle enerji tüketimi kontrolü başarılı olarak tamamlanmıştır. ETEC, belirli bir ofisin elektrik faturasına eşit değildir. Yöntemin tanımladığı yıllık gösterge, cihaz seçimine belgelenmiş bir enerji verisi ekler. Kullanıcı için fayda, tüketimin ortak bir hesaplama zemini üzerinde açıklanmasıdır.

GÜÇ DURUMLARININ TÜKETİME KATKISI

Casper NevoPro P40'ın kapalı ve uyku modlarında TÜV Rheinland tarafından 0,36 W ölçülmüştür. Uzun boşta durumunda 2,63 W, kısa boşta durumunda 3,75 W kaydedilmiştir. Watt, ölçüm anındaki gücü ifade eder. Bu değerler bilgisayarın farklı durumlarda aynı enerji davranışını göstermediğini açıklar. Yıllık tüketim hesabının arkasında bu ayrı ölçümler bulunur.

Ofis bilgisayarı gün boyunca sürekli aynı görevi yürütmez. NevoPro P40 raporundaki durum ayrımı, bu değişkenliğin yöntem içinde nasıl ele alındığını gösterir. Kullanıcı çalışmaya ara verdiğinde veya cihaz uykuya geçtiğinde farklı güç durumu oluşur. Raporun katkısı, bu durumları birbirinden ayırarak kaydetmesidir. Böylece enerji değerlendirmesi yalnızca işlemcinin tam yükteki davranışına indirgenmez.

EKRAN AYARININ ÖLÇÜMDEKİ YERİ

Casper NevoPro P40'ın ENERGY STAR çalışmasında ekran ayarı 25/100 düzeyinde tutulmuştur. Bu ayarda ölçülen parlaklık 91,85 cd/m² olarak kaydedilir. Ek kısa boşta denemesinde ise ekran en az 150 cd/m² düzeyine getirilmiş ve güç 5,15 W ölçülmüştür. İki kayıt, ekran ayarının enerji ölçümünün bir parçası olduğunu gösterir. Parlaklık bilgisi sayıların bağlamını tamamlar.

Kullanıcı açısından bu ayrıntı, enerji değerinin hangi görüntü koşulunda elde edildiğini bilmek demektir. Casper NevoPro P40'ın standart kısa boşta kaydı ile ek denemesi farklı ayarları temsil eder. Bu nedenle ikisi ayrı adlarla sunulur. Casper NevoPro P40 ENERGY STAR enerji ölçümleri, güç sonuçlarını ekran koşullarıyla birlikte açıklar. Enerji profili böylece daha ayrıntılı hale gelir.

ENERGY STAR ÖLÇÜMÜNÜN SAYISAL ÖZETİ

Enerji Göstergesi Casper NevoPro P40 Sonucu Yıllık tipik tüketim 11,08 kWh İlgili yıllık kriter 15,52 kWh Kapalı ve uyku modu Her birinde 0,36 W Uzun boşta durum 2,63 W Kısa boşta durum 3,75 W Kimin için Enerji profilini satın alma kriterine dahil eden iş kullanıcıları

NevoPro P40'ın enerji raporunda watt ile kilovatsaat farklı bilgiler sunar. Güç durumlarının watt değerleri ölçüm anındaki elektrik kullanımını tanımlar. Yıllık tipik tüketim göstergesi ise yöntemin zaman ve kullanım varsayımlarını içerir. Bu ayrım, satın alma dosyasındaki rakamların doğru başlıklarla tutulmasını sağlar. Kullanıcı kapalı mod değerini yıllık tüketim gibi okumaz; her ölçümü kendi birimi ve açıklamasıyla takip eder.

P40'ın enerji profilini kurumsal kararın parçası yapmak isteyen ekip, önce hangi cihazın ölçüldüğünü belirler. Ardından kullanılan yöntem, güç durumları ve yıllık kriter aynı dosyada tutulur. Böyle bir kayıt, farklı donanım seçeneklerini araştırırken bilgi kaybını azaltır. Sayıların yanında ekran ayarının bulunması da değerlendirmeyi tamamlar. Sonuç, belirli bir işyerine kesin tasarruf tutarı vaat etmek yerine enerji uygunluğunu belgeleyen açık bir satın alma girdisi sağlar.

TESTİN DONANIM VE TARİH BİLGİSİ

Casper NevoPro P40'ın incelenen cihazında Intel Core i7-13620H işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB SSD bulunur. Grafik birimi Intel UHD Graphics'tir. Windows 11 Home kullanılan bilgisayarın ekranı 14 inç ve 1920 × 1200 çözünürlüktedir. TÜV Rheinland raporu 25 Kasım 2025 tarihini taşır. Bulgular, bu cihazın raporda belirtilen koşullardaki enerji değerlendirmesidir.

Donanımın açıklanması, yıllık tüketim göstergesini belirli bilgisayarla ilişkilendirir. İşlemci ve bellek tercihi farklılaşan ürünler ayrı konfigürasyonlar oluşturur. Casper NevoPro P40 ürün seçenekleri, güncel ürün bilgisini sunar. Rapor ise tanımlanan cihaz için ENERGY STAR 9.0 sonucunu verir. Satın alma dosyasında bu iki bilgi yan yana bulunduğunda, ürün özelliği ile ölçüm kaydı birbirini tamamlar.

ENERJİ VERİSİNİ SATIN ALMA KARARINA KATMAK

Casper NevoPro P40, enerji tüketimini belgelenmiş bir göstergeyle görmek isteyen kullanıcıya somut veri sunar. 11,08 kWh'lik ETEC sonucu, 15,52 kWh kriterini karşılar. Güç durumları ve ekran ayarı da sonucun nasıl oluştuğunu açıklar. Kurumsal değerlendirmede bu bilgiler, donanım tercihlerine enerji yönetimi boyutunu ekler. Kararın dayanağı, genel tasarruf sıfatı yerine yöntemi belli bir uygunluk sonucudur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ETEC DEĞERİ NEVOPRO P40 İÇİN NEYİ İFADE EDER?

Casper NevoPro P40'ın ETEC değeri, ENERGY STAR yöntemine göre hesaplanan yıllık tipik enerji tüketimidir. TÜV Rheinland raporunda 11,08 kWh olarak verilmiştir. Hesap, farklı güç durumlarının ölçümlerini kullanır. Bu gösterge, cihazın enerji profilini standart bir yöntem içinde değerlendirmek isteyen kullanıcı için açık bir karşılaştırma zemini oluşturur. Ölçümün amacı, tanımlı durumların tüketimini ortak yöntemle açıklamaktır. Satın alma ekibi bu bilgiyi ürün özelliklerinden ayrı tutarak enerji değerlendirmesinin hangi koşullara dayandığını açıkça izler.

ENERGY STAR ÖLÇÜMÜNÜN ELEKTRİK BESLEME KOŞULU NEDİR?

Casper NevoPro P40'ın belirtilen enerji değerleri 115 V ve 60 Hz koşulunda ölçülmüştür. Besleme bilgisi, sonuçların hangi test düzeninde elde edildiğini açıklar. Rapor bu koşulu yıllık tipik tüketim ve güç durumlarıyla birlikte verir. Kullanıcı enerji rakamını donanım ve ölçüm ortamından koparmadan değerlendirme imkanı bulur.

KISA BOŞTA VE UZUN BOŞTA DEĞERLERİ NEDEN AYRI VERİLİR?

Casper NevoPro P40 için kısa boşta 3,75 W, uzun boşta 2,63 W ölçülmüştür. Bunlar ENERGY STAR yöntemindeki farklı çalışma durumlarıdır. Ayrı kayıtlar, bilgisayarın enerji davranışını tek bir güç sayısına indirgemeden gösterir. Yıllık tüketim hesabı da bu durumların yöntemdeki karşılıkları üzerinden oluşturulur.

EKRAN PARLAKLIĞININ ENERJİ TESTİNE ETKİSİ NASIL GÖSTERİLDİ?

Casper NevoPro P40'ın ana ölçümünde ekran 91,85 cd/m² parlaklıktaydı. Ek kısa boşta denemesinde en az 150 cd/m² kullanıldı ve 5,15 W kaydedildi. Bu iki koşul ayrı belirtilmiştir. Böylece ekran ayarının güç ölçümüyle ilişkisi görünür olur ve kullanıcı hangi sonucun hangi görüntü düzenine ait olduğunu bilir.

ENERJİ RAPORU KURUMSAL SATIN ALMAYA NASIL KATKI SAĞLAR?

Casper NevoPro P40 ENERGY STAR raporu, donanım listesine enerji tüketimi ve güç yönetimi bilgisini ekler. Yıllık tipik tüketimin ilgili kriteri karşılaması belgelenmiş bir sonuç sunar. Kurumsal kullanıcı bu bilgiyi cihaz özellikleriyle birlikte dosyalar. Böylece değerlendirme, yalnızca kapasite ve işlemci tercihiyle sınırlı kalmadan enerji profilini de kapsar.