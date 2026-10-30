Ekonomiye güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ekim ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Ekonomik güven endeksi 97,3 oldu.



Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 101,3 iken, Ekim ayında %3,9 oranında azalarak 97,3 değerini aldı.



Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi %7,7 oranında azalarak 84,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,4 oranında azalarak 101,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,4 oranında azalarak 109,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,1 oranında artarak 112,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,4 oranında artarak 83,3 değerini aldı.