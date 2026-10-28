VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,75 azalışla 13.942,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 13.981,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,34 üzerinde 13.989,00 puandan işlem görüyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendiğini bildiren Yılmaz, olağanüstü tasfiye kapsamında 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacağını belirterek, ödemelerin en düşük tutardan başlanarak yüksek tutarlara doğru gerçekleştirileceğini kaydetti.

Bu arada Borsa İstanbul 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, bugün yarım gün işlem görecek ve ardından 1,5 günlük tatile girecek.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.100 ve 14.200 puanın direnç, 13.900 ve 13.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.