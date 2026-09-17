    Apara Piyasalar Türkiye'ye örnek proje: Konya’da özel öğrencilere özel destek! 120 okula eğitim materyali sağlandı
    Giriş Tarihi: 17.09.2026 14:10 Son Güncelleme: 17.09.2026 14:23

    Türkiye'ye örnek proje: Konya’da özel öğrencilere özel destek! 120 okula eğitim materyali sağlandı

    Türkiye’ye örnek proje: Konya’da özel öğrencilere özel destek! 120 okula eğitim materyali sağlandı
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    Konya Büyükşehir Belediyesi, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, Konya merkez ve ilçelerdeki 120 okulda eğitim gören 2 bin 135 özel öğrenciye eğitim materyali desteği sağladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, materyallerin özel gereksinimli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracağını belirtti.

    Konya Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren projelerle özel gereksinimli öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemeye devam ediyor.

    Konya Büyükşehir Belediyesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Konya merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren 120 özel eğitim kurumunda öğrenim gören öğrencilere eğitim materyali desteği sağlandı.

    Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ve İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in katılımıyla Karatay Birol Polat Özel Eğitim Anaokulu'nda eğitim materyali dağıtım programı gerçekleştirildi.

    Programda özel öğrencilerle bir araya gelen Vali Akın, Başkan Altay, Genel Müdür Otrar ve protokol üyeleri, eğitim setlerini öğrencilere dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.