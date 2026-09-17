Türkiye’ye örnek proje: Konya’da özel öğrencilere özel destek! 120 okula eğitim materyali sağlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren projelerle özel gereksinimli öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Konya merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren 120 özel eğitim kurumunda öğrenim gören öğrencilere eğitim materyali desteği sağlandı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ve İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in katılımıyla Karatay Birol Polat Özel Eğitim Anaokulu'nda eğitim materyali dağıtım programı gerçekleştirildi.

Programda özel öğrencilerle bir araya gelen Vali Akın, Başkan Altay, Genel Müdür Otrar ve protokol üyeleri, eğitim setlerini öğrencilere dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.