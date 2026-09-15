Turkuvaz Medya’nın Dijital Yayıncılık Başarısına 3 Stevie Ödülü

11 Eylül'de İstanbul InterContinental Otel'de gerçekleştirilen gala gecesinde, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın farklı ülkelerinden başarılı kurumlar ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Bu yıl 1.400'ün üzerinde başvurunun değerlendirildiği Stevie® Ödülleri'nde Turkuvaz Medya Grubu adına ödülleri Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce aldı.

FİKRİYAT.COM'A ALTIN, SABAH.COM.TR VE AHABER.COM.TR'YE BRONZ STEVİE®

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Fikriyat.com, "Haber Sitelerinde Yenilikçilik" kategorisinde Altın Stevie® Ödülü'nün sahibi olurken; Sabah.com.tr ve Ahaber.com.tr aynı kategoride Bronz Stevie® Ödüllerine layık görüldü.

Elde edilen üç ödül; Turkuvaz Medya'nın dijital yayıncılıkta teknoloji, güçlü içerik üretimi ve kullanıcı deneyimini odağına alan yaklaşımının yanı sıra, değişen medya dünyasına yön veren yenilikçi vizyonunun da uluslararası ölçekte önemli bir göstergesi oldu.

MUSTAFA YÜCE: "BU ÖDÜLLER HER ŞEYDEN ÖNCE EKİPLERİMİZİN BAŞARISI"

Gala gecesinde Turkuvaz Medya Grubu adına ödülleri alan Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce, yaptığı konuşmada ve röportajında şunları söyledi:

"Turkuvaz Medya Grubu adına bu Stevie Ödüllerini almak büyük bir mutluluk. Bu başarının arkasında her gün fikir üreten, sorun çözen ve işini daha iyi yapmak için emek veren arkadaşlarımız var. Böyle bir ekibe liderlik etmekten gurur duyuyorum.

İnovasyon, dijital yayıncılık anlayışımızın merkezinde yer alıyor. Yayıncılıkla teknolojiyi buluşturarak insanların doğru bilgiye erişimini kolaylaştıran dijital ürünler geliştirmeyi önemsiyoruz. Yapay zekânın sunduğu imkânları da bu anlayışla değerlendiriyor, okurlarımızın güvenini koruyarak onlara daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyoruz.

Türkiye'de geliştirdiğimiz işlerin uluslararası alanda takdir görmesi, yeni fikirleri hayata geçirmek için bize cesaret veriyor. Bütün çalışma arkadaşlarıma, Stevie Ödülleri'ne ve jüri üyelerine gönülden teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizin."

TURKUVAZ MEDYA DİJİTAL YAYINCILIKTAKİ KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Televizyon, gazete, dergi, radyo ve dijital platformlarıyla Türkiye'nin en büyük medya gruplarından biri olan Turkuvaz Medya Grubu, dijital dönüşüm stratejisi kapsamında teknoloji odaklı yatırımlarını, veri odaklı yayıncılık anlayışını ve yenilikçi içerik formatlarını geliştirmeyi sürdürüyor.

Grup, kullanıcı beklentilerinin hızla değiştiği dijital medya ekosisteminde güçlü içerik üretimini teknolojik altyapı ve kullanıcı deneyimiyle buluşturarak, ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.