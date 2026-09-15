    Apara Piyasalar Temmuz ayı inşaat üretim rakamları açıklandı
    Giriş Tarihi: 15.09.2026 13:07

    Temmuz ayı inşaat üretim rakamları açıklandı

    Temmuz ayı inşaat üretim rakamları açıklandı
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında inşaat üretiminin yıllık yüzde 4,7 azaldığını, aylık yüzde 1,1 arttığını açıkladı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

    Buna göre; inşaat üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 14 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4,9 azaldı.

    İnşaat üretimi, bir önceki aya göre ise yüzde 1,1 arttı. Alt sektörleri incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1 arttı.