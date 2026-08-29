Teknoloji dünyasında tarihi başarı! Türkiye’nin ilk mobil uygulama unicornu belli oldu: Hubx 1,27 milyar dolar değerlemeye ulaştı

Ticaret Bakanlığı'nın E-TURQUALITY® Programı kapsamında desteklediği Hubx Yazılım Hizmetleri A.Ş.'nin Hubx markası, yurt dışından aldığı yatırımla 1 milyar dolar değerleme sınırını aştı. Şirket, aldığı 75 milyon dolarlık yatırımla 1 milyar 275 milyon dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye'nin mobil uygulama alanındaki ilk "unicorn" şirketi oldu.

Hubx'ın bu başarısıyla birlikte Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve "unicorn" statüsüne ulaşan bilişim şirketlerinin sayısı da arttı. Hubx, daha önce bu statüye ulaşan 3 bilişim şirketinin ardından Türkiye'nin mobil uygulama alanındaki ilk unicornu olarak öne çıktı.

HUBX 1,275 MİLYAR DOLAR DEĞERLEMEYE ULAŞTI

Hubx'ın elde ettiği yatırım ve ulaştığı değerleme, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen E-TURQUALITY® Programı kapsamında bilişim ve yazılım sektörlerine verilen desteklerin sonuçları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

10962 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında yürütülen program bünyesinde desteklenen Hubx, aldığı yatırımla 1 milyar dolar eşiğini aşarak "unicorn" statüsüne yükseldi.

BİLİŞİM HİZMETLERİ İHRACATI 5,5 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Ticaret Bakanlığı, bilişim sektörünü yüksek katma değerli hizmet alanlarından biri olarak değerlendiriyor. Sektörün hem diğer sektörlerde dönüşümü hızlandırması hem de hizmet ihracatı açısından taşıdığı potansiyel nedeniyle desteklerin sürdürüldüğü belirtildi.

Türkiye'nin bilişim hizmetleri ihracatı 2012 yılında 432 milyon dolar seviyesindeyken, 2025 yılında 5,5 milyar dolara yükseldi. Böylece 2012'den bu yana bilişim hizmetleri ihracatında 10 katın üzerinde artış kaydedildi.

TÜRK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN KÜRESEL HEDEFİ

Ticaret Bakanlığı tarafından 2012 yılından itibaren hizmet ihracatına yönelik sağlanan desteklerin, Türk hizmet sektörlerinin uluslararası pazarlardaki başarısına katkı sağladığı belirtildi.

Özellikle yazılım, mobil uygulama ve dijital oyun alanlarında faaliyet gösteren Türk ihracatçıların son dönemde önemli başarılara imza attığı ifade edildi.

Bakanlık, E-TURQUALITY® Programı kapsamında desteklenen bir Türk teknoloji şirketinin unicorn statüsüne ulaşmasını; Türkiye'nin bilişim ve yazılım sektörlerindeki küresel rekabet gücünün artırılması, yüksek katma değerli hizmet ihracatının geliştirilmesi ve Türkiye'den dünya çapında teknoloji markaları çıkarılması hedefleri açısından önemli bir başarı olarak değerlendirdi.