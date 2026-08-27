    Apara Piyasalar TCMB rezervlerinde yükseliş sürüyor
    Giriş Tarihi: 27.08.2026 15:36

    TCMB rezervlerinde yükseliş sürüyor

    TCMB rezervlerinde yükseliş sürüyor
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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar artarak 188 milyar 449 milyon dolara çıktı.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

    Buna göre, 21 Ağustos itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 938 milyon dolar azalarak 74 milyar 228 milyon dolara geriledi.

    Brüt döviz rezervleri, 14 Ağustos'ta 75 milyar 166 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Bu dönemde altın rezervleri de 5 milyar 886 milyon dolar artışla 108 milyar 334 milyon dolardan 114 milyar 221 milyon dolara çıktı.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar artarak 183 milyar 500 milyon dolardan 188 milyar 449 milyon dolara yükseldi.

    TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

    TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
    26.01.202448.00789.154137.161
    23.02.202449.27182.479131.750
    29.03.202454.37868.748123.126
    26.04.202459.11364.967124.080
    31.05.202459.74083.909143.648
    28.06.202458.07784.833142.910
    19.07.202459.21494.695153.910
    29.08.202460.04389.329149.373
    27.09.202463.56693.824157.390
    25.10.202465.89493.504159.398
    1.11.202466.61493.005159.619
    13.12.202465.30798.175163.482
    24.01.202568.23299.328167.560
    14.02.202572.475100.677173.152
    21.03.202574.78588.328163.114
    04.04.202576.42277.838154.261
    30.05.202583.16470.026153.190
    13.06.202586.54372.744159.289
    25.07.202585.22386.625171.848
    29.08.202587.32691.031178.357
    05.09.202590.93189.176180.107
    17.10.2025111.16987.273198.442
    14.11.2025107.38980.043187.432
    26.12.2025116.89476.978193.872
    30.01.2026133.75384.405218.158
    13.02.2026132.19979.586211.784
    27.03.2026100.04955.290155.339
    17.04.2026112.64761.821174.467
    26.05.2026105.99253.234159.226
    26.06.202694.95454.251149.205
    03.07.202697.74261.952159.694
    24.07.2026100.21062.396162.606
    31.07.2026100.63763.811164.448
    07.08.2026107.34571.022178.366
    14.08.2026108.33575.166183.500
    21.08.2026114.22174.228188.449



    Kaynak: AA