Asya borsaları negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, artan petrol fiyatları ve tahvil piyasasındaki sert satış baskısının yanı sıra teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen satış baskısıyla negatif seyrederken, gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Asya tarafında ise New York borsasında dün teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen sert düşüş bölgedeki borsalara da taşındı. Sert düşüşlerin ardından Güney Kore borsasında işlemlere kısa bir süre ara verildi.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,80 azalışla 6.471 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,12 değer kaybıyla 65.356 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5 azalışla 3.891 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 25.490 puana yükseldi. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 76.931 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD'de teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşlerin etkisi bölge endekslerindeki teknoloji hisselerinde de görüldü.

SK Hynix'in hisseleri yüzde 9,2, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 7,8 değer kaybetti.

Öte yandan tahvil getirilerindeki yükselişin etkileri Asya borsalarındaki satış baskısında etkili olmaya devam ediyor. Dün yüzde 2,95 ile 1996'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 2,93'te dengelendi.

RUSYA'NIN JAPONYA'YA KURİL ADALARI TEPKİSİ DEVAM EDİYOR

Rusya ile Japonya arasındaki Kuril Adaları krizi de sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Japonya'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuril Adaları'na gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamalarının "ahlak sınırını aştığını" belirtmişti.

Bunun üzerine dün Rusya, Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto'yu, Putin'in Kuril Adaları'na ziyaretine Tokyo'nun tepki göstermesi üzerine Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Japonya'nın Putin'in Kuril Adaları'nı ziyaretine tepkisini protesto ederek, Moskova'nın Güney Kuril Adaları üzerindeki egemenliğinin dokunulmaz olduğunu bildirdi.

Diğer taraftan Güney Kore ve ABD, Washington yönetiminin talebi üzerine bu hafta başlayan yıllık ortak askeri tatbikatın süresini ve kapsamını daraltma kararı aldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore-ABD ortak askeri tatbikatlarının azaltılması yönündeki talimatından hükümetin önceden haberdar edilmediğini söyledi.

Cho, "Ne hükümetimiz ne de ABD'li yetkililer, Başkan Trump'ın Truth Social'da ne yazacağını biliyordu. Önceden bilgilendirilmedik." dedi.

ABD Başkanı Trump, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, hem çok maliyetli olmasını hem de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkilerini gerekçe göstererek Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatını verdiğini duyurmuştu.