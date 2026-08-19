ABD’de ham petrol stokları geriledi! Gözler EIA verilerinde

ABD'de petrol piyasasının yakından takip ettiği haftalık stok verileri açıklandı. API verilerine göre ticari ham petrol stokları 14 Ağustos'ta sona eren haftada 328 bin varil düşüş gösterdi.

Aynı dönemde benzin stokları 1,07 milyon varil artarken, distilat stokları 2,79 milyon varil azaldı. Cushing teslimat merkezindeki ham petrol stoklarında ise 1,44 milyon varillik gerileme kaydedildi.

GÖZLER RESMİ EIA VERİLERİNDE

API verilerinin ardından piyasaların odağı ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıklayacağı resmi stok rakamlarına çevrildi.

Wall Street Journal anketine katılan analistlerin tahminlerine göre ticari ham petrol stoklarının 1,6 milyon varil, benzin stoklarının 1,5 milyon varil ve distilat stoklarının 300 bin varil azalması bekleniyor.