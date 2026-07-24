Çin’in altın ithalatı rekor seviyeye yaklaştı: Düşen fiyatlar talebi artırdı

Çin'in altın ithalatı, uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat düşüşlerinin ardından haziran ayında güçlü bir artış göstererek son iki yılın zirvesine ulaştı. Dünyanın en büyük külçe altın piyasası olan Çin'de yatırımcı ilgisinin devam ettiği görüldü.

Çin Gümrük verilerine göre ülkenin haziran ayındaki altın ithalatı yaklaşık 173 tona çıktı. Böylece dış alımlar üç ay üst üste yükselirken, ithalat hacmi Mart 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Altın fiyatlarındaki geri çekilme ve yuanın değer kazanması, yatırımcıların değerli metale yönelmesini destekledi. Bankalar da kendilerine tahsis edilen ithalat kotalarını değerlendirmek ve bireysel yatırımcılardan gelen yoğun talebi karşılamak için altın stoklarını artırdı.

Jinrui Futures analisti Zijie Wu, son dönemdeki talep artışında fiyat düşüşlerinin yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak görülmesinin önemli rol oynadığını belirtti.

Wu, ticari bankaların bireysel yatırımcılara yönelik fiziki altın satışlarını ve altın birikim programlarını desteklemek amacıyla stok yaptığını ifade etti. Ayrıca bankaların, talebin hızlı şekilde yükselmesi ihtimaline karşı güvenlik amaçlı ek rezerv oluşturduğunu söyledi.

Çin'de birçok banka, yatırımcıların küçük miktarlarla düzenli şekilde altın almasına imkan sağlayan birikim programları sunuyor. Bu uygulamalar, bireysel yatırımcıların altına yatırım yapmasında en yaygın yöntemlerden biri olarak dikkat çekiyor.