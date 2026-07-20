    Apara Piyasalar Hazine yarın iki doğrudan satış ve iki ihale gerçekleştirecek
    Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:14

    Hazine yarın iki doğrudan satış ve iki ihale gerçekleştirecek

    Hazine yarın iki doğrudan satış ve iki ihale gerçekleştirecek
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki doğrudan satışa ve iki ihaleye imza atacak.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın ilk ihalede 7 ay (203 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

    İkinci ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

    Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

    Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.