Asya borsaları karışık: Teknoloji hisseleri sert geriledi

ABD'nin İran'a saldırıları yoğunlaştırmasından dolayı Orta Doğu'da gerilim artması piyasalardaki risk algısının yükselmesinde etkili oldu. Tırmanan gerilimle enflasyondaki gerilemenin geçici olabileceği tahmin ediliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saat 22.00'de (ABD doğu saatiyle 15.00'te) İran'a yönelik ikinci saldırı dalgası başlatıldığını bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi ise ülkesinin saldırılara karşı yürüttüğü misilleme operasyonlarının "ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandığını" ifade etti.

Dün New York borsasında teknoloji hisselerinde görülen yükselişlere karşın yeni günde Asya borsalarında işlem gören teknoloji hisselerinde görülen sert düşüşler de piyasalardaki yön arayışında önemli rol oynadı.

BÖLGEDE TEKNOLOJİ HİSSELERİ DÜŞÜŞLERE ÖNCÜLÜK EDİYOR

Bölge piyasalarında küresel teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşün etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor. Yapay zeka için kritik rol oynayan yarı iletken endüstrisi şirketlerinde de satış baskısı öne çıkarken bölge genelindeki teknoloji hisselerinde yüzde 10'u aşan kayıplar görüldü.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 6,9 ve elektronik ekipman üreticisi Fujikura'nın hisseleri yüzde 6,8, yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 6,7, yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 5,9 değer kaybıyla işlem gördü.

Güney Kore'de Kospi endeksinde işlem gören ülkenin çip devi SK Hynix'in hisseleri yüzde 10,9, Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 9,1 ve Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 8,6 kayıpla alıcı buldu.

Kurumsal tarafta dünyanın önde gelen çip üreticisi Tayvanlı TSMC'nin net karı yılın ikinci çeyreğinde 706,6 milyar Tayvan dolarına yükseldi. Piyasa beklentisi net karın 623,7 milyar Tayvan doları olduğu yönündeydi.

Asya'nın en değerli şirketi olan TSMC, yatırımcılar tarafından küresel yapay zeka yatırımlarının göstergesi olarak nitelendiriliyor.

GÜNEY KORE 3,5 YIL SONRA FAİZ ARTIRDI

Merkez bankaları tarafında ise Güney Kore Merkez Bankası, değer kaybeden wonu istikrara kavuşturmak ve süregelen enflasyon baskısına karşı koymak amacıyla politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,75'e yükseltti. Banka politika faizini 3,5 yıl aradan sonra ilk kez artırdı.

Para politikası metninde, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağı yönündeki beklentiler ve Orta Doğu'daki gelişmelerdeki değişikliklerden etkilenerek doların değer kazandığı ve devlet tahvili getirilerinin yükseldiği kaydedildi.

İhracat ve yatırımların, özellikle yarı iletken sektörünün öncülüğünde güçlü bir şekilde büyümeye devam ettiği belirtilen metinde, tüketimin olumlu bir trend göstermesiyle iç ekonominin daha da güçlendiği ifade edildi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,4 azalışla 6.820 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6 değer kaybıyla 66.942 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 kayıpla 3.876 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 kazançla 24.989 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 77.458 puandan işlem görüyor.