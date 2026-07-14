VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,11 azalışla 16.709,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 16.623,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,65 azalışla 16.600,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve tahvil piyasasında satış baskısını artırmasından kaynaklanan endişelerle negatif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verisi başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.500 ve 16.400 puanın destek, 16.700 ve 16.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.