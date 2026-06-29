El Nino etkisi pirinç fiyatlarını yükseltiyor: Asya piyasalarında alarm zilleri

Uluslararası hava tahmin kuruluşlarının 2026'nın sonu ile 2027'nin başında El Nino'nun yeniden etkisini artıracağı yönündeki öngörüleri, pirinç piyasalarında hareketliliği beraberinde getirdi. Üretici ve alıcıların olası arz sorunlarına karşı şimdiden pozisyon almaya başlaması, fiyatların yukarı yönlü seyrini destekliyor.

Küresel piyasalarda pirinç vadeli işlemleri 26 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye olan 13 dolar sınırına yaklaşırken, yılbaşından bu yana fiyat artışı yüzde 39,2'ye ulaştı.

KURAKLIK RİSKİ ÜRETİMİ TEHDİT EDİYOR

El Nino'nun, dünyanın önde gelen pirinç üreticileri arasında yer alan Hindistan, Tayland, Endonezya ve Avustralya'da kuraklık riskini artırması bekleniyor. Olası üretim kayıplarının yalnızca pirinci değil, birçok tarımsal emtiayı da etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Artan gübre ve yakıt maliyetleri de yeni sezon arzına yönelik endişeleri güçlendirerek fiyatlar üzerinde ilave baskı oluşturuyor.

İHRACAT FİYATLARINDA ÜLKELER ARASI FARK AÇILIYOR

Vietnam'ın yüzde 5 kırık pirinç ihracat fiyatı ton başına 412 dolara yükselerek mayıs ayı başına göre 18 dolarlık artış gösterdi. Aynı kalite pirinç Tayland'da 480 dolar, Hindistan'da ise 350 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bu fiyat dengesi Vietnam'ın küresel pazardaki rekabet avantajını korurken, alıcıların tedarik tercihlerini yeniden şekillendiriyor.

FAO ENDEKSİ MAYISTA YÜKSELDİ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verilerine göre, Küresel Pirinç Fiyat Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 yükseldi. En güçlü fiyat artışı ise büyük ihracatçılar arasında Vietnam'da kaydedildi.

Ülkede iç piyasadaki arzın daralması ihracat fiyatlarını yukarı taşırken, Tayland'da da olumsuz hava koşullarına ilişkin endişeler fiyatları destekledi. Buna karşın Hindistan ve Pakistan'da zayıf ithalat talebi nedeniyle fiyatlar baskı altında kaldı.

VİETNAM İHRACATI ARTTI, GELİR GERİLEDİ

Vietnam, mayıs ayında 902 bin tonun üzerinde pirinç ihraç ederek 430,2 milyon dolar gelir elde etti. Yılın ilk beş ayında ise ihracat hacmi 4,27 milyon tona, toplam gelir ise 2,01 milyar dolara ulaştı.

İhracat miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,86 artmasına rağmen, ortalama ihracat fiyatlarının düşük seyretmesi nedeniyle gelir yüzde 7,38 geriledi. İlk beş aylık dönemde ortalama ihracat fiyatı ton başına 470 doların üzerinde gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 düşüş kaydedildi.

GÖZLER EL NİNO'NUN ŞİDDETİNDE

Uzmanlara göre yılın geri kalanında pirinç piyasasının yönünü büyük ölçüde El Nino'nun etkisi belirleyecek. Kuraklığın beklendiği gibi güçlenmesi halinde Asya'daki üretimin baskı altına girmesi ve küresel pirinç fiyatlarında yeni yükselişlerin yaşanması olası görülüyor.