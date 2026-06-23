Euro Bölgesi PMI verileri: Özel sektör zayıf kalsa da daralma beklenenden sınırlı

Ekonomistler, endeksin 49,2 seviyesine çıkacağını öngörmüştü. S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, Euro Bölgesi ekonomisinin resesyonun eşiğinden dönmeye yetecek kadar direnç gösterdiğini ifade etti. Williamson'a göre iş faaliyetlerindeki hafif gerileme, ikinci çeyrek GSYH'sinin yatay seyredeceğine işaret ediyor.

Bölge genelinde Hizmet PMI 48,9, İmalat PMI ise 51,3 seviyesinde ölçüldü.

Almanya'da özel sektör faaliyetleri beklentilerin aksine daha zayıf bir performans sergiledi. İran'daki savaşın etkisiyle azalan güven, özellikle hizmet sektörünü olumsuz etkileyerek faaliyetlerin 2022'den bu yana en hızlı şekilde gerilemesine yol açtı. S&P Global Bileşik PMI, Haziran ayında 48 seviyesine gerileyerek üst üste üçüncü ay daralma bölgesinde kaldı. Piyasa beklentisi ise 49,7 seviyesindeydi.

İmalat sektörü, hizmetlere kıyasla daha dayanıklı bir görünüm sergileyerek 50 seviyesine yakın seyretti. S&P Global Market Intelligence Direktör Yardımcısı Phil Smith, hizmet sektöründeki zayıflığın hem yeni siparişlerde hem de iş faaliyetlerinde belirgin bir yavaşlamaya neden olduğunu vurguladı. Smith ayrıca, bu verilerin Almanya ekonomisinin ikinci çeyrekte yeniden daralma ihtimalini artırdığını belirtti.

Fransa'da ise ekonomik faaliyetler üst üste altıncı ayda da gerileme kaydetti. Orta Doğu'daki gerilimin tetiklediği yüksek enerji maliyetleri, hem tüketici güvenini hem de harcamaları baskı altında tuttu. S&P Global Bileşik PMI Haziran ayında 44,9'dan 47,6'ya yükselse de 50 eşik değerinin altında kaldı.

Hizmet sektörü 47,4 ile beklentilerin üzerinde bir toparlanma gösterse de zayıf seyrini sürdürdü. İmalat sektörü ise 50 seviyesinin üzerine çıkarak görece daha güçlü bir performans sergiledi. S&P Global Market Intelligence kıdemli başekonomisti Joe Hayes, yüksek enflasyonist baskıların tüketici satın alma gücünü zayıflattığını ve bunun talep üzerinde belirgin bir baskı oluşturduğunu ifade etti.