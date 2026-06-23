Bitcoin son iki haftanın dip seviyesinde: Teknoloji hisselerindeki satış kripto piyasasını vurdu

Dünyanın en büyük kripto para birimi, yüzde 3,9'a kadar değer kaybederek 61 bin 877 dolara düştü ve 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Ancak Bitcoin, New York piyasalarının açılış saatlerine doğru kayıplarının bir bölümünü geri alarak 62 bin 223 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Kripto para piyasasındaki düşüş yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ether yüzde 5,6'ya varan kayıp yaşarken, Solana ve XRP de sırasıyla yüzde 6,4 ve yüzde 3,3 oranında geriledi.

Piyasalardaki olumsuz görünümün arkasında, yapay zekâ sektöründeki yüksek harcamalara yönelik endişelerle ABD teknoloji hisselerinde başlayan satış dalgası yer aldı. Bu hava, kısa süre önce rekor halka arz gerçekleştiren Elon Musk'ın SpaceX'i gibi şirketlerin hisselerini de baskı altında bıraktı.

Haziran ayının başında kısa süreliğine 60 bin doların altına sarkan Bitcoin daha sonra toparlanma gösterse de, ay boyunca ağırlıklı olarak 65 bin dolar seviyesinin altında işlem gördü. ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) haziran ayında şimdiye kadar toplam 2,4 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti.