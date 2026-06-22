SGK’dan borç yapılandırmasında yeni düzenleme: Başvuru ve ilk taksit süresi 31 Ağustos’a uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borçları ve idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasına yönelik hazırladığı genelgeyi tüm teşkilat birimlerine gönderdi. Genelgeyle birlikte yapılandırma kapsamı, başvuru şartları ve ödeme esasları da netlik kazandı.

Düzenlemeye göre, 2026 yılı Haziran ayı ve öncesine ait prim borçları ile 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilerek kesinleşen idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınacak.

TAKSİTLENDİRME SÜRESİ 72 AYA ÇIKARILDI

Yeni uygulamayla birlikte yapılandırma kapsamında azami tecil süresi 36 aydan 72 aya yükseltildi. Teminatsız tecil limiti ise 10 milyon lira olarak güncellendi. Toplam borcun bu tutarı aşması halinde yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat talep edilecek.

İLK TAKSİT İÇİN SON GÜN 31 AĞUSTOS

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların ilk taksit ödemelerini en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar yapılan işlemlerde tecil faiz oranı yüzde 39 yerine yüzde 29 olarak uygulanacak.

Öte yandan ilk taksitin ödenmesiyle birlikte haciz, icra ve satış işlemleri durdurulacak. Ayrıca araçlar üzerindeki yakalama şerhlerinin kaldırılabilmesine de imkan sağlanacak.