    Apara Piyasalar JPMorgan’dan bakır fiyatları için kritik tahmin: Hedef 15 bin dolar
    Giriş Tarihi: 22.06.2026 14:21

    JPMorgan’dan bakır fiyatları için kritik tahmin: Hedef 15 bin dolar

    JPMorgan’dan bakır fiyatları için kritik tahmin: Hedef 15 bin dolar
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    JPMorgan, küresel bakır piyasasında arzın sınırlı kalması ve talebin güçlü seyrini sürdürmesi nedeniyle fiyatlarda yükseliş beklentisini koruduğunu açıkladı. Banka, önümüzdeki çeyreklerde bakırın ton fiyatının 15 bin dolara ulaşabileceğini öngörürken, 2026'nın ikinci yarısında piyasa dinamiklerinde politika gelişmelerinin belirleyici olacağını vurguladı.

    JPMorgan, bakır piyasasına yönelik pozitif beklentisini sürdürerek, önümüzdeki dönemlerde fiyatların ton başına 15 bin dolar seviyesine yaklaşabileceğini değerlendirdi.

    Banka tarafından yayımlanan analizde, maden üretimindeki arz kısıtları ile yapısal olarak güçlü kalmaya devam eden talebin, bakır fiyatlarını orta vadede destekleyen temel unsurlar olduğu belirtildi.

    JPMorgan'a göre, 2026 yılının ikinci yarısında bakır piyasasının yönünü yalnızca arz ve talep dengesi değil, aynı zamanda küresel ölçekte alınacak ekonomik ve ticari politika kararları da belirleyecek.