JPMorgan’dan bakır fiyatları için kritik tahmin: Hedef 15 bin dolar

JPMorgan, bakır piyasasına yönelik pozitif beklentisini sürdürerek, önümüzdeki dönemlerde fiyatların ton başına 15 bin dolar seviyesine yaklaşabileceğini değerlendirdi.

Banka tarafından yayımlanan analizde, maden üretimindeki arz kısıtları ile yapısal olarak güçlü kalmaya devam eden talebin, bakır fiyatlarını orta vadede destekleyen temel unsurlar olduğu belirtildi.

JPMorgan'a göre, 2026 yılının ikinci yarısında bakır piyasasının yönünü yalnızca arz ve talep dengesi değil, aynı zamanda küresel ölçekte alınacak ekonomik ve ticari politika kararları da belirleyecek.