Çin’in altın ithalatı 2 yılın zirvesinde: Talep gücü rekor seviyelere yaklaştı

Çin, Mayıs ayında yaklaşık 163 ton altın ithal ederek son iki yılın en yüksek aylık seviyesini gördü. Bu rakam, Mart 2024'ten bu yana kaydedilen en güçlü ithalat performansı olarak öne çıktı.

YILIN İLK BEŞ AYINDA SERT ARTIŞ

2026 yılının ilk beş ayında toplam ithalat hacmi yaklaşık 692 tona ulaştı. Bu da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 76'lık güçlü bir artışa işaret etti.

TALEBİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Guangzhou Altın Piyasası Akademisi araştırmacısı Song Jiangzhen'e göre, artışta hem fiziki altın külçelerine yönelik talep hem de altın birikim planları etkili oldu. Yatırımcı ilgisi, ithalat hacmini yukarı taşıyan temel unsurlar arasında yer aldı.

FİYAT GELİŞMELERİ VE PİYASA ETKİSİ

Altın fiyatları, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin tetiklediği enflasyon endişeleriyle yılın başında ulaştığı rekor seviyelerden yaklaşık yüzde 25 geriledi. Buna rağmen Çinli tüketicilerin güçlü alımları, piyasadaki talep dengesini korumaya devam etti.

YENİ İTHALAT DÜZENLEMESİ

Çin, 1 Haziran itibarıyla altın ithalatında yeni bir lisans sistemini devreye aldı. Bu düzenleme kapsamında bazı bankalar daha esnek koşullarla işlem yapabilirken, değişiklik öncesinde kurumların mevcut kotalarını hızla kullanmış olabileceği değerlendiriliyor.