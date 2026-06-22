    Apara Piyasalar BofA’dan Fed için şahin revizyon: 2026’da 4 faiz artışı beklentisi
    Giriş Tarihi: 22.06.2026 14:19

    BofA’dan Fed için şahin revizyon: 2026’da 4 faiz artışı beklentisi

    BofA’dan Fed için şahin revizyon: 2026’da 4 faiz artışı beklentisi
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    Bank of America (BofA) Global Research, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılına yönelik faiz patikasına dair beklentisini yukarı yönlü revize etti. Kurum daha önce faizlerin sabit kalacağını öngörürken, yeni değerlendirmesinde Fed’in yılın kalanında toplam dört faiz artışı yapacağını tahmin etti.

    Bank of America (BofA) Global Research analizine göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında yapılacak toplantılarda 25'er baz puanlık artışlara gitmesi bekleniyor.

    Bu güncellemeyle birlikte banka, "faizlerde değişiklik olmayacak" öngörüsünden tamamen uzaklaşarak yıl sonuna kadar toplam 100 baz puanlık ek sıkılaşma beklentisine geçmiş oldu.

    Söz konusu revizyon, Fed'in enflasyon görünümü ve ekonomik aktiviteye ilişkin sinyallerinin piyasalar tarafından yakından izlendiği bir dönemde geldi.