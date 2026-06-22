BofA’dan Fed için şahin revizyon: 2026’da 4 faiz artışı beklentisi

Bank of America (BofA) Global Research analizine göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında yapılacak toplantılarda 25'er baz puanlık artışlara gitmesi bekleniyor.

Bu güncellemeyle birlikte banka, "faizlerde değişiklik olmayacak" öngörüsünden tamamen uzaklaşarak yıl sonuna kadar toplam 100 baz puanlık ek sıkılaşma beklentisine geçmiş oldu.

Söz konusu revizyon, Fed'in enflasyon görünümü ve ekonomik aktiviteye ilişkin sinyallerinin piyasalar tarafından yakından izlendiği bir dönemde geldi.