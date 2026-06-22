Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer turizminde rekor! Gemi ve yolcu sayısı 14 yılın en üst seviyesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2026 yılı Mayıs ayına ait kruvaziyer ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde; limanlarımıza gelen kruvaziyer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışla 324'e, kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 3,9 artışla 455 bin 580'e ulaştı" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, ayrıca, "2026 yılının Mayıs ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artışla 169'a, kruvaziyer yolcu sayısı ise yüzde 10,8 artışla 257 bin 897'ye ulaştı. Böylece mayıs ayları içerisinde son 14 yılın en yüksek kruvaziyer ve yolcu sayısına ulaştık" ifadelerini kullandı.

KUŞADASI LİMANI ZİRVEDE

Bakan Uraloğlu, mayıs ayında Kuşadası Limanı'na 75 kruvaziyer ile 127 bin 670 kruvaziyer yolcu, İstanbul limanlarına 31 kruvaziyer gemi ile 59 bin 176 kruvaziyer yolcu, Bodrum Limanı'na 11 kruvaziyer ile 10 bin 889 kruvaziyer yolcu ve diğer limanlara da 52 kruvaziyer ile 60 bin 162 kruvaziyer yolcunun geldiğini kaydetti. 5 aylık verileri de değerlendiren Bakan Uraloğlu, "2026 yılının ilk 5 ayında Kuşadası Limanı'na 129 kruvaziyer uğrak yaptı. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla, 66 gemi ile İstanbul limanları, 26 gemi ile İzmir Alsancak Limanı takip etti. Kuşadası Limanı, 189 bin 141 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla, 115 bin 323 yolcu ile İstanbul limanları, 51 bin 202 kruvaziyer yolcu ile İzmir Alsancak Limanı ve 99 bin 914 kruvaziyer yolcu ile diğer limanlar takip etti" dedi.