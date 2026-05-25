Serbest bölgelerin ihracatı 4,2 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; şu bilgiler paylaşıldı:

Ocak-Nisan döneminde serbest bölgelerin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 4,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde dış ticaretten ekonomiye 1,511 milyar dolarlık net döviz girdisi sağlandı.

Bakanlık verilerine göre, serbest bölgelerde ihracatın toplam satışlar içindeki payı yüzde 76,9 olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 156,2 seviyesinde gerçekleşti. Orta-ileri teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı yüzde 51,9, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde 7,3 oldu. Böylece toplamda teknoloji yoğun ürünlerin ihracattaki payı yüzde 59,2'ye ulaştı.

Toplam ticaret hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artış göstererek 9,3 milyar dolara yükseldi. Türkiye'den serbest bölgelere yapılan satışlar yüzde 7,4 artarken, bölgelerden Türkiye'ye yapılan satışlarda yüzde 6,4'lük düşüş kaydedildi.

EGE SERBEST BÖLGESİ İLK SIRADA YER ALDI

İhracatta en güçlü performansı Ege Serbest Bölgesi gösterdi. Bölgenin ihracatı yüzde 11 artışla 1,140 milyar dolara yükselirken, toplam serbest bölge ihracatının yüzde 27,1'i tek başına bu bölgeden gerçekleştirildi. Bursa Serbest Bölgesi ihracatını yüzde 32,5 artırarak 673 milyon dolara, Antalya Serbest Bölgesi yüzde 10,8 artışla 233 milyon dolara çıkardı. Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi ise yüzde 40,5'lik artışla 193 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

NİSAN AYINDA İHRACAT 1,17 MİLYAR DOLARI AŞTI

2026 yılı Nisan ayında serbest bölgelerin ihracatı yıllık bazda yüzde 6,4 artarak 1,177 milyar dolar seviyesine çıktı. Aynı ayda dış ticarette 438,5 milyon dolar fazla verildi. Toplam ticaret hacmi ise yüzde 1,6 artışla 1,92 milyar dolara yükseldi.

Nisan ayında 477'si yabancı olmak üzere toplam 1.940 kullanıcı firma faaliyet gösterirken, serbest bölgelerde doğrudan istihdam edilen kişi sayısı 85 bin 621 olarak açıklandı. Üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam ruhsatlar içindeki payı yüzde 44,5'e yükseldi.

BURSA VE MERSİN SERBEST BÖLGELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Nisan ayında en yüksek ihracat artışı yüzde 42 ile Bursa Serbest Bölgesi'nde gerçekleşti. Bölgenin ihracatı 183,1 milyon dolara çıktı. Ege Serbest Bölgesi ihracatını yüzde 15,3 artırarak 313,1 milyon dolara yükseltirken, Mersin Serbest Bölgesi yüzde 44,1 artışla 150,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde ise ihracat yüzde 90,4 artış gösterdi.

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerin üretim, teknoloji, ihracat ve istihdam odaklı yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.