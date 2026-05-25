ECB’den faiz artışı sinyali: Lagarde enflasyon tahminlerinin yükseleceğini açıkladı

İtalyan televizyon programı Che Tempo Che Fa'ya konuşan Lagarde, mart ayında açıklanan yüzde 2,6'lık enflasyon beklentisinin mevcut gelişmeler nedeniyle yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, haziran ayında faiz artırımı yapılıp yapılmayacağı konusunda net bir mesaj vermekten kaçınırken, ekonomik görünümdeki belirsizliklere dikkat çekti. AMB Başkanı, karar sürecinde tüm verilerin inceleneceğini ve orta vadeli etkilerin detaylı şekilde değerlendirileceğini ifade etti.

Piyasalarda ise AMB'nin haziran toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceği beklentisi güçleniyor. Bankanın şahin üyelerinden Martin Kocher da ABD ile İran arasında kalıcı bir anlaşma sağlanamaması halinde faiz artırımının gündeme gelebileceğini söyledi. Kocher, mevcut koşulların faizlerin sabit tutulması ile artırılması arasında bir tercih yapılmasını gerektirdiğini vurguladı.