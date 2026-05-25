Beyaz Saray’dan Fed mesajı: Petrol fiyatları düşerse faiz indirimi gündeme gelebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş ekonomi danışmanı Kevin Hassett, özellikle İran ile olası bir anlaşmanın enerji maliyetlerini aşağı çekmesini beklediklerini ifade etti.

Hassett yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve anlaşma sağlanması halinde petrol fiyatlarında sert düşüş görülebileceğini belirtti. Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran ile müzakerelerin "düzenli ve yapıcı" şekilde sürdüğünü açıkladı.

Enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyon üzerindeki baskıyı azaltacağını savunan Hassett, "Petrol fiyatlarının gerilemesi Fed'e daha düşük faiz politikası için alan açabilir" dedi. Çekirdek enflasyonda büyük bir hareket görülmediğini belirten Hassett, mevcut enflasyon baskısının büyük ölçüde enerji maliyetlerinden kaynaklandığını ifade etti.

Fed'in bağımsızlığına saygı duyduklarını da vurgulayan Hassett, yeni göreve başlayan Fed Başkanı Kevin Warsh hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın da Warsh'ın bağımsız hareket etmesini istediği belirtilmişti.

Öte yandan, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalinin ABD'de akaryakıt fiyatlarını yükseltebileceği ve bunun kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçiler açısından siyasi risk oluşturabileceği değerlendiriliyor. Hassett ise enerji fiyatlarında düşüş yaşanması halinde enflasyonda ciddi bir yavaşlama görülebileceğini söyledi.