Asya borsaları ABD-İran görüşmeleriyle yükselişe geçti

Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 2,85 yükselerek 65 bin puanın üzerine çıktı. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,66, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0,86 ve Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Güney Kore'de Kospi Endeksi de yukarı yönlü seyir izledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran ile anlaşma ihtimaline ilişkin açıklamaları, Avrupa ve ABD vadeli piyasalarında da alımları destekledi. DAX, CAC 40, Stoxx 50 ve Dow Jones vadeli işlemlerinde yükseliş görüldü. Piyasalarda, olası anlaşmanın 60 günlük ateşkesi kapsayabileceği beklentisi öne çıkıyor.

PETROL VE TAHVİL FAİZLERİNDE GERİ ÇEKİLME

Jeopolitik risklerin azalabileceği beklentisiyle Brent ve WTI petrol fiyatları yeniden 100 doların altına indi. Tahvil piyasalarında ise faizlerde düşüş dikkat çekti. Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,81'den yüzde 2,716'ya gerilerken, Güney Kore tahvil getirilerinde de benzer bir düşüş yaşandı. ABD tahvil faizlerinde de geri çekilme gözlendi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNE YOĞUN İLGİ

Teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisseleri Asya piyasalarında yükseliş kaydetti. Softbank hisseleri 7150 yen seviyesine çıkarken, Taiyo Yuden, Murata Manufacturing, Lasertec ve Fujikura gibi teknoloji şirketlerinde değer artışı görüldü. Samsung ve SK Hynix hisseleri de pozitif seyrini sürdürdü.

Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde şirket bilançolarının yanı sıra ABD-İran müzakerelerinden gelecek resmi açıklamaları yakından takip edecek.