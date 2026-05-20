TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici fiyatları Nisan’da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Nisan ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %35,07 arttı, aylık %4,16 arttı.



YD-ÜFE 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,16 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,33 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,24 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %34,87 ARTTI



Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %46,81 artış, imalatta %34,87 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %29,24 artış, dayanıklı tüketim mallarında %34,37 artış, dayanıksız tüketim mallarında %36,90 artış, enerjide %125,66 artış, sermaye mallarında %25,15 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %4,27 ARTTI



Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,19 azalış, imalatta %4,27 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %3,52 artış, dayanıklı tüketim mallarında %3,28 artış, dayanıksız tüketim mallarında %3,01 artış, enerjide %14,96 artış, sermaye mallarında %3,08 artış olarak gerçekleşti.