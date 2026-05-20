TCMB açıkladı: Konut fiyatlarında reel düşüş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Nisan ayı Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,6 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 4,3 oranında azalmıştır.

TCMB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 223,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,3 oranında azalış göstermiştir.

2026 yılı Nisan ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,6, 2,6 ve 2,1 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 26,2, 29,9 ve 26,7 oranlarında artış göstermiştir.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Nisan 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 33,6 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 16,7 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde gözlenmiştir.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ (YKKE)

2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,7 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azalmıştır.

YKKE 2026 yılı Nisan ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,4, 2,8 ve 1,2 oranlarında artış g��stermiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 36,2, 36,7 ve 29,4 oranlarında artmıştır.

statistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Nisan 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 36,7 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,5 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlenmiştir. "