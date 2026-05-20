Hindistan’da LPG krizi derinleşiyor: Günlük arz açığı 400 bin varile yaklaştı

Analiz şirketi Kpler verilerine göre Hindistan'ın LPG ithalatı nisan ayında günlük 377 bin 620 varile geriledi. Bu rakam, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz öncesi son dönem olan şubat ayında kaydedilen günlük 851 bin 870 varillik seviyenin yarısının altında kaldı.

Yerli üretim tarafında ise sınırlı bir artış yaşandı. Nisan ayında günlük LPG üretimi yaklaşık 75 bin varil yükselerek 530 bin varile çıktı. Ancak uzmanlar, yerli üretimin kapasite sınırına yaklaşması nedeniyle ithalattaki kaybın kısa vadede telafi edilmesinin zor olduğunu değerlendiriyor.

LPG FİYATLARI ARTTI, TÜKETİM GERİLEDİ

Hindistan yönetimi, ABD-İran savaşının başlamasının ardından mart ayı başında 14,2 kilogramlık standart ev tipi LPG tüplerine 60 rupi zam yaptı. Artan fiyatların ardından LPG tüketiminde dikkat çekici düşüş yaşandı.

Mart ayında LPG tüpü satışları yıllık bazda yüzde 13 azalırken, nisan ayında düşüş yüzde 12,7'ye ulaştı. Toplam satışlar 2,19 milyon metrik tona gerileyerek günlük yaklaşık 846 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

STRATEJİK LPG REZERVİ BULUNMUYOR

Hindistan'ın uzun vadeli stratejik LPG rezervine sahip olmaması, enerji arzına yönelik endişeleri artırıyor. Ülke yönetimi 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 45 günlük hareketli LPG stoku ile birlikte 60 günlük ham petrol ve doğal gaz rezervine sahip olduklarını duyurdu.

KÖRFEZ TEDARİKİNDEKİ DÜŞÜŞ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Hindistan, toplam LPG ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini ithalat yoluyla karşılıyor. Savaş öncesinde LPG ithalatının yüzde 80'den fazlası Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyordu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan yapılan sevkiyatların enerji altyapılarına yönelik saldırılar nedeniyle ciddi şekilde aksadığı belirtiliyor. Kpler verilerine göre Hindistan'ın bu dört ülkeden LPG ithalatı nisan ayında günlük 173 bin varile kadar gerileyerek şubat ayına göre yaklaşık yüzde 75 düşüş gösterdi.

HİNDİSTAN YENİ TEDARİK ARAYIŞINDA

Enerji arz güvenliğini korumaya çalışan Hindistan, LPG ithalatını farklı ülkelere yaymaya başladı. İran, Avustralya, Arjantin ve Şili'den yapılan LPG alımları şubat ayında yok denecek seviyedeyken, nisan ayında günlük 43 bin varile ulaştı.

Uzmanlar, küresel enerji krizinin devam etmesi halinde Hindistan'ın LPG piyasasında arz baskısının uzun süre hissedilebileceği görüşünde birleşiyor.