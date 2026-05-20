Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 10.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 610 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 azalışla 10.279 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 24.360 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.973 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi önceki kapanışının hemen altında 17.665 puanda ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyirle 48.354 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilimlerin piyasalara yönelik zincirleme etkileri fiyatlamalar üzerinde daha belirgin hissedilmeye başladı.

Bölgede 8 Nisan'da sağlanan ateşkese rağmen yüksek seyrini koruyan petrol fiyatları, enflasyon endişelerini canlı tutuyor. Enflasyonist baskılara ilişkin kaygıların artmasıyla tahvil piyasalarındaki satış baskısı da devam ediyor.

Fed'e yönelik beklentilerin savaş öncesi döneme göre "şahin" tarafa dönmesi söz konusu baskıyı desteklerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 73'e çıktı.

Küresel piyasalarda risk iştahı belirgin biçimde zayıflarken, dün ABD'de uzun vadeli tahvil faizlerinde görülen hızlı tırmanış satış baskısını derinleştirdi. ABD 30 yıllık Hazine tahvilinin getirisi seans içinde yüzde 5,19'u görerek Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,68 ile Ocak 2025'ten beri zirvesini test etti.

Bu gelişmelere ek olarak, Avro Bölgesi'nde açıklanan makroekonomik verilere göre, İngiltere'de enflasyon nisanda beklentilerin altında kaldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisana kadar olan 12 aylık dönemde yüzde 2,8 arttı. Beklentilerin altında kalan yıllık enflasyon, mart ayında yüzde 3,3 seviyesindeydi.

Analistler, bugün Fed'in toplantı tutanakları ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.