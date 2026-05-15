Bakır fiyatlarında geri çekilme: Dolar ve enflasyon baskısı etkili oldu

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratları yüzde 0,84 değer kaybederek 13.822 dolar seviyesine geriledi. Böylece bakırda son günlerde görülen güçlü yükseliş serisi sona ermiş oldu.

YAPAY ZEKA TALEBİ YÜKSELİŞİ DESTEKLEMİŞTİ

Bakır fiyatlarındaki son yükselişte, küresel maden arzındaki kesintiler ve teknoloji hisselerindeki güçlü performans etkili olmuştu. Özellikle yapay zeka yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte kablolama ve yenilenebilir enerji sektörlerinde bakıra yönelik talebin artacağı beklentisi piyasaları destekledi.

Yatırımcılar, veri merkezleri ve enerji altyapılarındaki büyümenin bakır tüketimini uzun vadede artıracağını öngörüyor.

GÜÇLÜ DOLAR VE TAHVİL GETİRİLERİ METALLER ÜZERİNDE BASKI KURUYOR

Shuohe Asset Management Analisti Gao Yin, metal piyasalarındaki geri çekilmenin temel nedeninin güçlü dolar ve yükselen ABD Hazine tahvil getirileri olduğunu belirtti. Gao'ya göre bu tablo, piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin zayıfladığına işaret ediyor.

Artan faiz beklentileri, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden olurken emtia piyasalarında da baskıyı artırıyor.

BAKIRDA DALGALI SEYİR BEKLENTİSİ

Uzmanlar, arz ve talep dengesinde belirgin bir sıkılaşma yaşanmadığı sürece bakır fiyatlarının kısa vadede dalgalı hareket etmeye devam edebileceğini değerlendiriyor.

Piyasalarda gözler önümüzdeki dönemde açıklanacak ABD enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin mesajlarda olacak.