FAO açıkladı: Küresel gıda fiyatları Nisan’da üçüncü kez yükseldi

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü'nün (FAO) yayımladığı verilere göre, Küresel Gıda Fiyat Endeksi nisan ayında artışını sürdürdü. Endeks, 2026 Nisan döneminde bir önceki aya göre yüzde 1,6 yükselerek 130,7 puana çıktı. Böylece küresel gıda fiyatları art arda üçüncü ayda da yükseliş göstermiş oldu.

Nisan ayında yükselişte özellikle bitkisel yağ, tahıl ve et fiyatlarındaki artış etkili olurken, şeker ile süt ürünleri fiyatlarındaki gerileme artışı sınırladı. Önceki aylara kıyasla yükseliş hızının daha düşük seviyede gerçekleştiği dikkat çekti.

FAO verilerine göre endeks, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 oranında artış kaydetti. Buna karşın, Mart 2022'de ulaşılan tarihi zirvenin halen yüzde 18,4 altında bulunuyor.