Asya borsaları negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji arzına yönelik endişeleri canlandırmasıyla oluşan satış baskısının gölgesinde ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklandı.

Asya tarafında ise ABD-İran gerilimiyle Güney Kore hariç negatif bir seyir hakimken, petrol fiyatlarının yüksek kalması bölgede enflasyon risklerinin sürmesine neden oluyor. Yapay zeka ve teknoloji temasının devam etmesi Güney Kore piyasalarında risk iştahını destekledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da nisan ayında hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51, bileşik PMI 52,2 oldu. Söz konusu göstergeler önceki aya göre sınırlı şekilde azaldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 62.734,5 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,1 artışla 7.498 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle değer kazancıyla 4.178 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 azalışla 26.329,5 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,6 kayıpla 77.404 puan seviyesinde bulunuyor.