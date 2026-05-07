Küresel piyasalarda iyimser hava: Petrol fiyatları dengelenirken, borsalar rekor kırıyor

ABD'nin İran'a sunduğu tek sayfalık anlaşma teklifine ilişkin yanıt beklenirken, küresel piyasalarda temkinli iyimserlik öne çıkıyor. İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı geçişlerine yönelik prosedür açıklamasına rağmen, gemi sahipleri ve sektör temsilcileri sürece ihtiyatlı yaklaşıyor. Çarşamba günü sert düşüş yaşayan petrol fiyatları ise yeni günde denge arayışına girdi.

Önceki seansta yüzde 8 gerileyen Brent petrol, sabah işlemlerinde yeniden 102 doların üzerine çıkarken, ABD tipi ham petrol (WTI) 96 dolar seviyelerinde işlem gördü. Analistler, fiyatlardaki düşüşün kalıcı bir iyimserliğe dayanmadığını belirtiyor. Vanda Insights Kurucusu Vandana Hari, piyasaların Hürmüz Boğazı'nın ne zaman ve nasıl açılacağına odaklandığını, mevcut tabloda net bir güven ortamının oluşmadığını ifade etti.

Buna rağmen küresel borsalarda yükseliş eğilimi sürüyor. MSCI Tüm Ülkeler Endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Japon piyasalarının tatil dönüşü ralliyi desteklemesiyle MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1,9 artışla rekor seviyeye ulaştı. Teknoloji hisseleri yükselişe öncülük ederken SoftBank yüzde 18, TSMC ise yüzde 3,3 değer kazandı. Wall Street'te de güçlü bilanço sezonunun etkisiyle S&P 500 endeksi yüzde 1,5 yükselerek tarihi kapanış gerçekleştirdi. Güçlü risk iştahı altın fiyatlarını da desteklerken ons altın 4.696 dolar seviyesine çıktı.