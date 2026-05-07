Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 884 bin lira, en yüksek 6 milyon 920 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2 artışla 6 milyon 920 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 785 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 18 milyar 773 milyon 93 bin 268,11 lira, işlem miktarı ise 2 bin 725,31 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 18 milyar 785 milyon 770 bin 599,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: